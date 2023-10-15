https://ria.ru/20231015/ukraina-1902882975.html

Слова Зеленского о будущем России вызвали шок у турок

Слова Зеленского о будущем России вызвали шок у турок - РИА Новости, 15.10.2023

Слова Зеленского о будущем России вызвали шок у турок

Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Румынии о том, что конфликт с... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:33

2023-10-15T12:33

2023-10-15T13:00

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нато

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Румынии о том, что конфликт с Россией быстро закончится, если Запад предпримет решительные шаги. "Вы прекрасно знаете, что Западу нет никакого дела до завершения конфликта", — написал один из комментаторов. "Клоун хорошо выполняет свою роль, ему плевать на погибших украинцев, он только играет отведенную ему роль", — поддержал другой. "Пусть обращается к Америке с этим вопросом", — отметил третий. "Вас подпитывала Европа. Вы продали будущее своей страны. На Украины практически не осталось производства. Это конец", — поделился мнением еще один пользователь. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902865011.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато