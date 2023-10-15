https://ria.ru/20231015/uchenyy-1902862462.html

Ученые научатся модифицировать ген глаукомы через 10 лет, считает профессор

Ученые научатся модифицировать ген глаукомы через 10 лет, считает профессор - РИА Новости, 15.10.2023

Ученые научатся модифицировать ген глаукомы через 10 лет, считает профессор

Ген неизлечимой болезни глаукома выявлен, работа над его модификацией для лечения больного может занять от 10 до 20 лет, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:08

2023-10-15T09:08

2023-10-15T09:08

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евгений егоров

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воз

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здоровье - общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Ген неизлечимой болезни глаукома выявлен, работа над его модификацией для лечения больного может занять от 10 до 20 лет, сообщил РИА Новости президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров. Международный день "Белой трости" (International White Cane Safety Day), как символ слепоты, установлен 15 октября. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. "Мировая медицина пока не выявила биомаркера для определения неизлечимой болезни глаукома, но выявлена группа генов, которые нужно продолжить изучать, чтобы его модифицировать, и эта работа может занять и 10, и 20 лет", - сказал Егоров. По его словам, тогда можно будет говорить о том, что глаукома перестанет быть неизлечимой. "Сейчас идет работа над созданием биомаркера болезни. Работа очень сложная, так как для выявления болезни нужно определить уровень внутриглазного давления, установить характеристики внутриглазных структур (включая состояние толщины волокон сетчатки), данные поля зрения", - сказал профессор. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушений зрения, - люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира. При этом 40% слепых потеряли зрения от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным - 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще знают о своей болезни. Глаукома - заболевание глаз, основным признаком которого является повышение уровня внутриглазного давления, изменения полей зрения и снижение остроты зрения. Болезнь носит прогрессирующий и постоянно утягощающийся (прогредиентный) характер, после которой наступает слепота.

https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846518.html

https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846335.html

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россия, евгений егоров, сергей сафронов (телеведущий), воз, в мире, наука, здоровье - общество