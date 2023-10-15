https://ria.ru/20231015/soyuz-1902863181.html

МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны

МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны - РИА Новости, 15.10.2023

МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны

Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:14

2023-10-15T09:14

2023-10-15T09:46

россия

китай

сша

олег бурмистров

в мире

япония

южная корея

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "Создание форматов "узкого состава" идет в русле линии США по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны", - сказал Бурмистров, отвечая на вопрос о том будут ли Россия, КНДР и КНР создавать союз в противовес треугольнику США-Южная Корея-Япония. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html

россия

китай

сша

япония

южная корея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, сша, олег бурмистров, в мире, япония, южная корея