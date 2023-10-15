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МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны - РИА Новости, 15.10.2023
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09:14 15.10.2023 (обновлено: 09:46 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/soyuz-1902863181.html
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны - РИА Новости, 15.10.2023
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:14
2023-10-15T09:46
россия
китай
сша
олег бурмистров
в мире
япония
южная корея
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "Создание форматов "узкого состава" идет в русле линии США по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны", - сказал Бурмистров, отвечая на вопрос о том будут ли Россия, КНДР и КНР создавать союз в противовес треугольнику США-Южная Корея-Япония. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html
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китай
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япония
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россия, китай, сша, олег бурмистров, в мире, япония, южная корея
Россия, Китай, США, Олег Бурмистров, В мире, Япония, Южная Корея
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны

Бурмистров: РФ не пытается создать с КНР и КНДР союз против США, Японии и Кореи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
«
"Создание форматов "узкого состава" идет в русле линии США по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны", - сказал Бурмистров, отвечая на вопрос о том будут ли Россия, КНДР и КНР создавать союз в противовес треугольнику США-Южная Корея-Япония.
Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
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РоссияКитайСШАОлег БурмистровВ миреЯпонияЮжная Корея
 
 
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