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МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны - РИА Новости, 15.10.2023
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:14
2023-10-15T09:14
2023-10-15T09:46
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олег бурмистров
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япония
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не пытается создать с Китаем и Северной Кореей союз против США, Южной Кореи и Японии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "Создание форматов "узкого состава" идет в русле линии США по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе "холодной войны", - сказал Бурмистров, отвечая на вопрос о том будут ли Россия, КНДР и КНР создавать союз в противовес треугольнику США-Южная Корея-Япония. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
https://ria.ru/20231014/doklad-1902703062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, олег бурмистров, в мире, япония, южная корея
Россия, Китай, США, Олег Бурмистров, В мире, Япония, Южная Корея
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
Бурмистров: РФ не пытается создать с КНР и КНДР союз против США, Японии и Кореи