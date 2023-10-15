https://ria.ru/20231015/rimskiy-1902897741.html

Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха

Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха - РИА Новости, 15.10.2023

Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха

Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:42

2023-10-15T14:42

2023-10-15T14:42

религия

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

никол пашинян

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ВАТИКАН, 15 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе "Мое беспокойство кризисом в Нагорном Карабахе не ослабло. Помимо тяжелой гуманитарной ситуации беженцев, я бы хотел обратиться с особенным призывом в защиту монастырей и мест поклонения в этом регионе", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. "Надеюсь, что... будет обеспечено уважение и защита их как части местной культуры, проявления веры и знака братства, которое делает возможным совместное проживание, несмотря на различия", - сказал понтифик. Первого октября папа Франциск призвал к налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на заключение соглашения для прекращения гуманитарного кризиса. В конце октября понтифик уже обращался с призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. Тогда, по его словам, в этом регионе "ухудшилась уже критическая гуманитарная ситуация". Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, ранее заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902892257.html

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта