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Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха - РИА Новости, 15.10.2023
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Религия
 
14:42 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/rimskiy-1902897741.html
Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха
Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха - РИА Новости, 15.10.2023
Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха
Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:42
2023-10-15T14:42
религия
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
никол пашинян
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ВАТИКАН, 15 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе "Мое беспокойство кризисом в Нагорном Карабахе не ослабло. Помимо тяжелой гуманитарной ситуации беженцев, я бы хотел обратиться с особенным призывом в защиту монастырей и мест поклонения в этом регионе", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. "Надеюсь, что... будет обеспечено уважение и защита их как части местной культуры, проявления веры и знака братства, которое делает возможным совместное проживание, несмотря на различия", - сказал понтифик. Первого октября папа Франциск призвал к налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на заключение соглашения для прекращения гуманитарного кризиса. В конце октября понтифик уже обращался с призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. Тогда, по его словам, в этом регионе "ухудшилась уже критическая гуманитарная ситуация". Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, ранее заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231015/konflikt-1902892257.html
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html
нагорный карабах
азербайджан
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта
Религия, В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Никол Пашинян, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Папа римский выступил в защиту монастырей Нагорного Карабаха

Папа Франциск выступил в защиту монастырей и святых мест в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 15 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с призывом к охране и уважению монастырей и мест религиозного поклонения в Нагорном Карабахе
"Мое беспокойство кризисом в Нагорном Карабахе не ослабло. Помимо тяжелой гуманитарной ситуации беженцев, я бы хотел обратиться с особенным призывом в защиту монастырей и мест поклонения в этом регионе", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
"Надеюсь, что... будет обеспечено уважение и защита их как части местной культуры, проявления веры и знака братства, которое делает возможным совместное проживание, несмотря на различия", - сказал понтифик.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Папа римский призвал обеспечить гуманитарный коридор из сектора Газа
Вчера, 14:04
Первого октября папа Франциск призвал к налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на заключение соглашения для прекращения гуманитарного кризиса. В конце октября понтифик уже обращался с призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей. Тогда, по его словам, в этом регионе "ухудшилась уже критическая гуманитарная ситуация".
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, ранее заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Папа Римский прокомментировал конфликт Израиля и Палестины
8 октября, 15:07
 
РелигияВ миреНагорный КарабахАзербайджанАрменияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийНикол ПашинянСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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