https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр
Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:58
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851259_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_e6a602a8658d9b58d2ff51032b1b3474.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны РФ."На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Также отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20231015/mo-1902889228.html
россия
днепропетровская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851259_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_888497c061ecf9e06689bade91416139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр
МО РФ: в Днепропетровской области ВС России уничтожили узел связи ВСУ