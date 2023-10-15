https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html

Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр

Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр - РИА Новости, 15.10.2023

Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр

Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:45

2023-10-15T13:45

2023-10-15T13:58

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

днепр (город)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны РФ."На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Также отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20231015/mo-1902889228.html

россия

днепропетровская область

днепр (город)

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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, днепр (город)