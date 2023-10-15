Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.10.2023 (обновлено: 13:58 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/rf-1902889794.html
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр
Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:58
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851259_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_e6a602a8658d9b58d2ff51032b1b3474.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны РФ."На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Также отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20231015/mo-1902889228.html
россия
днепропетровская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851259_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_888497c061ecf9e06689bade91416139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи ВСУ на аэродроме Днепр

МО РФ: в Днепропетровской области ВС России уничтожили узел связи ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области узел связи радиотехнического подразделения украинской армии, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны РФ.
"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Также отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала