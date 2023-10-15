https://ria.ru/20231015/rf-1902882274.html
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми - РИА Новости, 15.10.2023
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми
Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:27
2023-10-15T12:27
2023-10-15T21:08
общество
россия
дети
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876980578_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e9b78cd17c86a9ffb2557d466572d326.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и в статью 111 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении. Изменения направлены на повышение качества жизни тех, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющих детей в возрасте до полутора лет, пояснили в кабмине.
https://ria.ru/20231015/otets-1902861192.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876980578_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_04519b19fbab5e2b9a0e96decb8707eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети, правительство рф
Общество, Россия, Дети, Правительство РФ
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми
Правительство России одобрило проекты законов о пособиях граждан с детьми