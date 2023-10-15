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Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми - РИА Новости, 15.10.2023
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12:27 15.10.2023 (обновлено: 21:08 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/rf-1902882274.html
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми - РИА Новости, 15.10.2023
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми
Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:27
2023-10-15T21:08
общество
россия
дети
правительство рф
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и в статью 111 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении. Изменения направлены на повышение качества жизни тех, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющих детей в возрасте до полутора лет, пояснили в кабмине.
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общество, россия, дети, правительство рф
Общество, Россия, Дети, Правительство РФ
Правительство одобрило новые проекты о пособиях для граждан с детьми

Правительство России одобрило проекты законов о пособиях граждан с детьми

© iStock.com / primipilПапа ведет дочку за руку
Папа ведет дочку за руку - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / primipil
Папа ведет дочку за руку. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и в статью 111 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Изменения направлены на повышение качества жизни тех, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющих детей в возрасте до полутора лет, пояснили в кабмине.
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