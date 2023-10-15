https://ria.ru/20231015/rf-1902871973.html
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
В России начали внедрять нейросети для поиска людей - РИА Новости, 15.10.2023
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:34
2023-10-15T10:34
2023-10-15T10:34
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в интервью РИА Новости председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. "У нас работает беспилотная авиация, после которой работают нейросети, которые помогают обнаружить пропавшего в природной среде, и эти нейросети сделаны специально для нас. И это первое применение в мире таких нейросетей в гражданском секторе, не в военном", - заявил Сергеев. Он объяснил, что беспилотники делают снимки, а нейросети занимаются их осмотром.
https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html
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технологии, россия, ии, бпла, безопасность, общество
Технологии, Россия, ИИ, БПЛА, Безопасность, Общество
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
ЛизаАлерт: в России "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и БПЛА