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В России начали внедрять нейросети для поиска людей - РИА Новости, 15.10.2023
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10:34 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/rf-1902871973.html
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
В России начали внедрять нейросети для поиска людей - РИА Новости, 15.10.2023
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:34
2023-10-15T10:34
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в интервью РИА Новости председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. "У нас работает беспилотная авиация, после которой работают нейросети, которые помогают обнаружить пропавшего в природной среде, и эти нейросети сделаны специально для нас. И это первое применение в мире таких нейросетей в гражданском секторе, не в военном", - заявил Сергеев. Он объяснил, что беспилотники делают снимки, а нейросети занимаются их осмотром.
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технологии, россия, ии, бпла, безопасность, общество
Технологии, Россия, ИИ, БПЛА, Безопасность, Общество
В России начали внедрять нейросети для поиска людей

ЛизаАлерт: в России "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал внедрять в работу нейросети и беспилотники, которые помогают обнаружить пропавших в природной среде, рассказал в интервью РИА Новости председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
"У нас работает беспилотная авиация, после которой работают нейросети, которые помогают обнаружить пропавшего в природной среде, и эти нейросети сделаны специально для нас. И это первое применение в мире таких нейросетей в гражданском секторе, не в военном", - заявил Сергеев.
Он объяснил, что беспилотники делают снимки, а нейросети занимаются их осмотром.
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ТехнологииРоссияИИБПЛАБезопасностьОбщество
 
 
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