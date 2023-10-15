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Постпред Израиля в ООН разорвал связи с координатором по Ближнему Востоку

Постпред Израиля в ООН разорвал связи с координатором по Ближнему Востоку - РИА Новости, 15.10.2023

Постпред Израиля в ООН разорвал связи с координатором по Ближнему Востоку

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что разрывает связи со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом, РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:54

2023-10-15T01:54

2023-10-15T01:54

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ООН, 15 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что разрывает связи со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом, пока последний не осудит Иран. Эрдана возмутила встреча Веннесланда с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Ливане. "Не забудьте смыть с рук кровь израильских детей после этого рукопожатия", - обратился Эрдан в соцсети X к Веннесланду. Свой комментарий Эрдан сопроводил фотографией, на которой Веннесланд и Абдоллахиан пожимают друг другу руки. "Правила изменились! Мы не продолжим признавать легитимность, которую ООН придает нацистскому режиму Ирана, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим", - приводит слова Эрдана постпредство Израиля при ООН. В ответ на просьбу прокомментировать заявление Эрдана официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости: "Все встречи специального координатора были посвящены обсуждению дипломатических усилий по освобождению заложников, обеспечению гуманитарного доступа и предотвращению расползания конфликта на более широкий регион. Сюда относятся и его недавние встречи в Ливане". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, иран, хамас, оон, стефан дюжаррик