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Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.10.2023
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07:36 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/putin-1902855692.html
Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином
Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.10.2023
Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T07:36
2023-10-15T07:36
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в Россию, которые всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере, выразил надежду на продолжение этой традиции во время визита в Китай. "Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер "Аврора" вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире", - сказал Путин. По словам Путина, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте, "был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений". "Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", - сказал президент. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме "Один пояс, один путь" будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.
https://ria.ru/20231015/putin-1902854881.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин надеется на продолжение доброжелательного общения с Си Цзиньпином

Путин надеется на продолжение традиции доброжелательного общения с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в Россию, которые всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере, выразил надежду на продолжение этой традиции во время визита в Китай.
«
"Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер "Аврора" вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире", - сказал Путин.
По словам Путина, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте, "был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений".
"Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", - сказал президент.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме "Один пояс, один путь" будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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