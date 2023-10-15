https://ria.ru/20231015/putin-1902854881.html

Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее

Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее - РИА Новости, 15.10.2023

Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом глава российского... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T07:14

2023-10-15T07:14

2023-10-15T08:20

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом глава российского государства заявил в интервью Центральному телевидению Китая. "Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно", — сказал Путин.Он подчеркнул, что председатель КНР совершенно другой человек."Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем", — пояснил президент.Путин отметил, что встречи с Си Цзиньпином во время его визитов в Россию всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере. "Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", — заключил он.Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров.

https://ria.ru/20231015/putin-1902849233.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире