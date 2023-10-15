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Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее - РИА Новости, 15.10.2023
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07:14 15.10.2023 (обновлено: 08:20 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902854881.html
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее - РИА Новости, 15.10.2023
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом глава российского... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T07:14
2023-10-15T08:20
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом глава российского государства заявил в интервью Центральному телевидению Китая. "Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно", — сказал Путин.Он подчеркнул, что председатель КНР совершенно другой человек.&quot;Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем&quot;, — пояснил президент.Путин отметил, что встречи с Си Цзиньпином во время его визитов в Россию всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере. "Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", — заключил он.Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин заявил, что Си Цзиньпин смотрит в будущее

Путин: Си Цзиньпин не принимает конъюнктурных решений, он смотрит в будущее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом глава российского государства заявил в интервью Центральному телевидению Китая.
"Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что председатель КНР совершенно другой человек.
«

"Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем", — пояснил президент.

Путин отметил, что встречи с Си Цзиньпином во время его визитов в Россию всегда проходили в деловой и доброжелательной атмосфере.
"Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена", — заключил он.
Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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