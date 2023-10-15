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Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран - РИА Новости, 15.10.2023
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05:43 15.10.2023 (обновлено: 07:50 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902852346.html
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран - РИА Новости, 15.10.2023
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:43
2023-10-15T07:50
китай
россия
владимир путин
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. "Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики", - сказал Путин.Кроме того, Путин отметил актуальность таких концепций, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, как строительство сообщества единой судьбы человечества, а также инициатива глобальной безопасности, инициатива глобального развития, инициатива глобальной цивилизации."Конечно, это такой глобальный подход к истории человечества. Конечно, все взаимосвязано. А сегодня, когда идет формирование многополярного мира, то эти идеи стали еще более актуальными", - сказал он.
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китай, россия, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран

Путин: многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран, включая КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
«
"Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики", - сказал Путин.
Кроме того, Путин отметил актуальность таких концепций, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, как строительство сообщества единой судьбы человечества, а также инициатива глобальной безопасности, инициатива глобального развития, инициатива глобальной цивилизации.
"Конечно, это такой глобальный подход к истории человечества. Конечно, все взаимосвязано. А сегодня, когда идет формирование многополярного мира, то эти идеи стали еще более актуальными", - сказал он.
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