https://ria.ru/20231015/putin-1902852346.html

Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран

Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран - РИА Новости, 15.10.2023

Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран

Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:43

2023-10-15T05:43

2023-10-15T07:50

китай

россия

владимир путин

в мире

си цзиньпин

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. "Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики", - сказал Путин.Кроме того, Путин отметил актуальность таких концепций, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, как строительство сообщества единой судьбы человечества, а также инициатива глобальной безопасности, инициатива глобального развития, инициатива глобальной цивилизации."Конечно, это такой глобальный подход к истории человечества. Конечно, все взаимосвязано. А сегодня, когда идет формирование многополярного мира, то эти идеи стали еще более актуальными", - сказал он.

https://ria.ru/20231015/briks-1902852209.html

китай

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китай, россия, владимир путин, в мире, си цзиньпин