https://ria.ru/20231015/putin-1902849233.html
Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим
Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим - РИА Новости, 15.10.2023
Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим
Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T04:14
2023-10-15T04:14
2023-10-15T05:42
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владимир путин
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. "Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими - никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы", - сказал Путин. По словам президента, "это то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс, один путь" от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием".
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим
Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает