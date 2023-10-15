https://ria.ru/20231015/putin-1902849233.html

Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим

Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим - РИА Новости, 15.10.2023

Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим

Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T04:14

2023-10-15T04:14

2023-10-15T05:42

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. "Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими - никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы", - сказал Путин. По словам президента, "это то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс, один путь" от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием".

https://ria.ru/20231015/putin-1902848474.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире