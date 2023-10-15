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Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций - РИА Новости, 15.10.2023
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04:01 15.10.2023 (обновлено: 05:40 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902848474.html
Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций
Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций - РИА Новости, 15.10.2023
Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций
Идеи РФ в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими идеями в рамках "Один пояс, один путь", заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T04:01
2023-10-15T05:40
россия
китай
евразийский экономический союз
в мире
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Идеи РФ в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими идеями в рамках "Один пояс, один путь", заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая."Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал Путин.Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином."Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", - подчеркнул глава российского государства.
https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html
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россия, китай, евразийский экономический союз, в мире, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Евразийский экономический союз, В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций

Путин: идеи России в ЕАЭС совпадают с китайскими в "Одном поясе, одном пути"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Идеи РФ в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими идеями в рамках "Один пояс, один путь", заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
«
"Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.
"Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", - подчеркнул глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Путин охарактеризовал инициативу "Один пояс, один путь"
03:54
 
РоссияКитайЕвразийский экономический союзВ миреСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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