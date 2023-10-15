https://ria.ru/20231015/priamure-1902847163.html
Глава Приамурья поручил проработать проекты с Московским кредитным банком
Глава Приамурья поручил проработать проекты с Московским кредитным банком - РИА Новости, 15.10.2023
Глава Приамурья поручил проработать проекты с Московским кредитным банком
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать перспективные проекты в регионе, которые можно реализовать совместно с "Московским кредитным банком",... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:39
2023-10-15T03:39
2023-10-15T03:39
амурская область
экономика
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
московский кредитный банк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать перспективные проекты в регионе, которые можно реализовать совместно с "Московским кредитным банком", сообщает правительство области. Банк открыл офис в Благовещенске. В регионе компания финансирует ряд важных проектов, в том числе строительство таможенно-логистического терминала "Каникурган". Орлов и заместитель председателя правления банка Максим Коржов на встрече обсудили участие банка в финансировании инвестиционных проектов в области. "Мы рады, что именно в Благовещенске открылся офис вашего банка. Это правильное решение с точки зрения развития отношений с китайскими партнерами. У нас в Амурской области реализуется много проектов, в том числе три крупнейших, при поддержке президента Владимира Владимировича Путина. С некоторыми нашими крупными инвесторами вы уже работаете. Но в области еще есть потенциальные проекты, в которые можно выгодно вложить средства и помочь нам в развитии экономики и социальной сферы", - приводятся слова губернатора. Орлов поручил профильному зампреду Павлу Пузанову проработать с банком перспективные проекты. Представителям кредитного учреждения также предложено вступить в инвестиционный комитет Амурской области. Коржов рассказал, что банк имеет большие планы работы в регионе. Так, в 2024 году планируется принять участие в российско-китайском экономическом форуме "АмурЭкспо", где банк презентует свои кредитные продукты.
https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html
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экономика, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), московский кредитный банк
Амурская область, Экономика, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Московский кредитный банк
Глава Приамурья поручил проработать проекты с Московским кредитным банком
Глава Приамурья Орлов поручил проработать проекты с Московским кредитным банком