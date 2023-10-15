https://ria.ru/20231015/posol-1902863754.html

Посол заявил об отсутствии решения конфликта на Корейском полуострове

Посол заявил об отсутствии решения конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 15.10.2023

Посол заявил об отсутствии решения конфликта на Корейском полуострове

Переговоры по корейскому урегулированию в тупике и выхода из него в настоящее время не видно, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:18

2023-10-15T09:18

2023-10-15T09:45

в мире

корейский полуостров

россия

япония

олег бурмистров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

безопасность

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переговоры по корейскому урегулированию в тупике и выхода из него в настоящее время не видно, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "Ситуация на Корейском полуострове деградирует в сторону эскалации военно-политической напряженности. Главная причина – наращивание Соединенными Штатами и Республикой Корея военной активности", - сказал Бурмистров. Он обратил внимание, что "под предлогом сдерживания северокорейской ракетно-ядерной "угрозы" в интенсивном режиме проводятся масштабные совместные военные учения, в том числе, с подключением Японии, в ходе которых отрабатываются сценарии "обезглавливающих" ударов по КНДР". "Пхеньян, в свою очередь, в ответ на подобные агрессивные устремления вынужден принимать меры по защите суверенитета страны с упором на укрепление собственных ядерных сил. В подобной ситуации переговорный процесс находится в тупике. И перспективы выхода из него, к сожалению, на данном этапе не просматриваются", - заключил Бурмистров. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902860758.html

https://ria.ru/20231015/kndr-1902859799.html

корейский полуостров

россия

япония

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в мире, корейский полуостров, россия, япония, олег бурмистров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, безопасность