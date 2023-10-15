https://ria.ru/20231015/poisk-1902869796.html
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы - РИА Новости, 15.10.2023
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:06
2023-10-15T10:06
2023-10-15T10:06
общество
поисковый отряд "лиза алерт"
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев. "За 13 лет 164 159 человек на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек отряду удалось найти живыми за все годы работы. Он уточнил, что 42 156 из них - это дети. Еще 9589 человек, по словам Сергеева, найти не удалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, поисковый отряд "лиза алерт", россия
Общество, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Россия
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы
Сергеев: отряд "Лиза Алерт" нашел более 160 тысяч человек за 13 лет работы