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В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы - РИА Новости, 15.10.2023
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10:06 15.10.2023
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В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы - РИА Новости, 15.10.2023
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:06
2023-10-15T10:06
общество
поисковый отряд "лиза алерт"
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев. "За 13 лет 164 159 человек на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек отряду удалось найти живыми за все годы работы. Он уточнил, что 42 156 из них - это дети. Еще 9589 человек, по словам Сергеева, найти не удалось.
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общество, поисковый отряд "лиза алерт", россия
Общество, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Россия
В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы

Сергеев: отряд "Лиза Алерт" нашел более 160 тысяч человек за 13 лет работы

© Фото : Вконтакте/Поисковый отряд "ЛизаАлерт"Волонтеры расклеивают листовки с фотографией пропавшей девушки
Волонтеры расклеивают листовки с фотографией пропавшей девушки - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : Вконтакте/Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Волонтеры расклеивают листовки с фотографией пропавшей девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев.
«
"За 13 лет 164 159 человек на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек отряду удалось найти живыми за все годы работы.
Он уточнил, что 42 156 из них - это дети. Еще 9589 человек, по словам Сергеева, найти не удалось.
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ОбществоПоисковый отряд "Лиза Алерт"Россия
 
 
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