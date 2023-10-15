https://ria.ru/20231015/poisk-1902869796.html

В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы

В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы - РИА Новости, 15.10.2023

В "Лиза Алерт" назвали число пропавших людей, найденных за 13 лет работы

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:06

2023-10-15T10:06

2023-10-15T10:06

общество

поисковый отряд "лиза алерт"

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" нашел живыми более 160 тысяч человек за 13 лет работы, заявил в интервью РИА Новости председатель отряда Григорий Сергеев. "За 13 лет 164 159 человек на сегодняшний день", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек отряду удалось найти живыми за все годы работы. Он уточнил, что 42 156 из них - это дети. Еще 9589 человек, по словам Сергеева, найти не удалось.

https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, поисковый отряд "лиза алерт", россия