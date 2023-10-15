https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана - РИА Новости, 15.10.2023
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:46
2023-10-15T14:46
2023-10-15T18:43
происшествия
санкт-петербург
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба СК России."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад", — говорится в публикации.По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в Северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах Санкт-Петербурга, в основном возле метро и в торговых центрах.Портал "МВД Медиа" сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи", — сообщает пресс-центр МВД России.
https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге