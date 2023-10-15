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СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана - РИА Новости, 15.10.2023
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14:46 15.10.2023 (обновлено: 18:43 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана - РИА Новости, 15.10.2023
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:46
2023-10-15T18:43
происшествия
санкт-петербург
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба СК России.&quot;Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад&quot;, — говорится в публикации.По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в Северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах Санкт-Петербурга, в основном возле метро и в торговых центрах.Портал "МВД Медиа" сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи", — сообщает пресс-центр МВД России.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

Бастрыкин поручил доложить о нападениях выходцев из Азербайджана в Петербурге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета России
Автомобиль следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба СК России.
«

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад", — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в Северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.
На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах Санкт-Петербурга, в основном возле метро и в торговых центрах.
Портал "МВД Медиа" сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи", — сообщает пресс-центр МВД России.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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