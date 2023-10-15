https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html

СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана - РИА Новости, 15.10.2023

СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:46

2023-10-15T14:46

2023-10-15T18:43

происшествия

санкт-петербург

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба СК России."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад", — говорится в публикации.По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в Северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах Санкт-Петербурга, в основном возле метро и в торговых центрах.Портал "МВД Медиа" сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи", — сообщает пресс-центр МВД России.

https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html

санкт-петербург

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)