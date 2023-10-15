https://ria.ru/20231015/peskov-1902893243.html
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз - РИА Новости, 15.10.2023
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз
Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум "Один пояс, один путь"... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:13
2023-10-15T14:13
2023-10-15T14:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум "Один пояс, один путь" приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября. "В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз - в этом у меня нет сомнений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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политика, россия, китай, пекин, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Политика, Россия, Китай, Пекин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз
Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут доверительную беседу с глазу на глаз
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум "Один пояс, один путь" приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.
"В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз - в этом у меня нет сомнений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков