https://ria.ru/20231015/peskov-1902893243.html

Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз

Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз - РИА Новости, 15.10.2023

Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум "Один пояс, один путь"... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:13

2023-10-15T14:13

2023-10-15T14:13

политика

россия

китай

пекин

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878553590_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_b125cf5d49e731c022ce8a09c32e85fc.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум "Один пояс, один путь" приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября. "В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз - в этом у меня нет сомнений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20231015/peskov-1902892767.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, китай, пекин, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, в мире