Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/peskov-1902892767.html
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2023
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков
Роль России и Китая в международных делах растет, поэтому на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине мировой обстановке будет... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:10
2023-10-15T14:10
китай
россия
пекин
си цзиньпин
дмитрий песков
владимир путин
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859678011_582:617:2650:1780_1920x0_80_0_0_8c25eed16abd0018d4cf62d7fe643f0c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Роль России и Китая в международных делах растет, поэтому на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет. Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, какое внимание на переговорах лидеров России и Китая будет уделено международной обстановке.Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме "Один пояс, один путь" будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.
https://ria.ru/20231015/putin-1902881227.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859678011_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_74c16677759080ec42f9017ab9bb03fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, в мире, политика
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Политика
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков

Песков: Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Роль России и Китая в международных делах растет, поэтому на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине мировой обстановке будет уделено большое внимание, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет. Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большинство мирового ВВП и большинство мирового населения", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, какое внимание на переговорах лидеров России и Китая будет уделено международной обстановке.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме "Один пояс, один путь" будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне чушью
Вчера, 12:08
 
КитайРоссияПекинСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала