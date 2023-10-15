https://ria.ru/20231015/oon-1902938264.html

В ООН заявили о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане

В ООН заявили о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане - РИА Новости, 15.10.2023

В ООН заявили о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане

Ракета попала в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана во время перестрелок между ливанским движением "Хезбоаллах" и Израилем, РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:03

2023-10-15T20:03

2023-10-15T20:03

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Ракета попала в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана во время перестрелок между ливанским движением "Хезбоаллах" и Израилем, никто не пострадал, говорится в заявлении миссии ООН ЮНИФИЛ (миротворческие силы ООН в Ливане), поступившем в РИА Новости. "Интенсивная перестрелка произошла в нескольких районах вдоль "голубой линии" между территорией Ливана и Израилем. Снаряды падали по обе стороны "голубой линии", а в нашу штаб-квартиру в Эн-Накуре попала ракета, мы расследуем, откуда она была выпущена. Миротворцы ЮНИФИЛ в тот момент не находились в убежище, и, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении миссии. Как отметили в миротворческих силах, несмотря на их активные усилия и переговоры с обеими сторонами конфликта, военная эскалация продолжается. "Мы призываем все заинтересованные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решения. Мы напоминаем всем заинтересованным сторонам, что нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушениями международного права, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", - отметили в ЮНИФИЛ. На юге Ливана с утра воскресенья продолжались перестрелки между "Хезболлах" и израильской армией. "Хезболлах" заявила ранее, что обстреляла пять израильских позиций вблизи границы с Ливаном и в еврейских поселениях в ответ на убийство гражданских лиц, в том числе журналистов, израильской армией на юге Ливана. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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