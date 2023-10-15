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56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 15.10.2023
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14:50 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/monument-1902898982.html
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 15.10.2023
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.
2023-10-15T14:50
2023-10-15T14:50
видео
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
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На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы. На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".
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видео, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945)
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.
2023-10-15T14:50
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56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"

Читать ria.ru в
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.
На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".
 
ВидеоСталинградСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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