https://ria.ru/20231015/monument-1902898982.html
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 15.10.2023
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.
2023-10-15T14:50
2023-10-15T14:50
2023-10-15T14:50
видео
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902896984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16d9cc68a8f997eef6cdb855afd07d25.jpg
На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".
сталинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902896984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33e19f37ac079e6499f5119d24c1ef20.jpg
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы. На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".
2023-10-15T14:50
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945)
56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.