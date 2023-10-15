https://ria.ru/20231015/monument-1902898982.html

56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"

56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 15.10.2023

56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!"

Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы.

2023-10-15T14:50

2023-10-15T14:50

2023-10-15T14:50

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На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России".

сталинград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

56 лет со дня открытия монумента "Родина-мать зовет!" Торжественное открытие мемориального ансамбля "Героям Сталинградской битвы" состоялось 56 лет назад – 15 октября 1967 года. "Родина-мать зовет!" – центральная скульптура памятника и один из главных символов Великой Победы. На момент открытия монумент стал самым высоким изваянием в мире, имея высоту 85 метров. На дорожке, ведущей к статуе, расположены гранитные надгробия Героев Советского Союза. Автором идеи является скульптор Евгений Вучетич. По результатам народного голосования в 2007-2008 годах памятник был признан одним из "Семи чудес России". 2023-10-15T14:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), видео