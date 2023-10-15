https://ria.ru/20231015/marchenko-1902848308.html

Министр финансов Украины оскорбил западных союзников

Министр финансов Украины оскорбил западных союзников - РИА Новости, 15.10.2023

Министр финансов Украины оскорбил западных союзников

Западные партнеры Украины проявляют слабость, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T04:07

2023-10-15T04:07

2023-10-15T10:34

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Западные партнеры Украины проявляют слабость, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters."Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну", — посетовал министр.Марченко связал проблему с грядущими президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в 2024 году. Кроме того, он упомянул о "геополитическими переменах".Также Министр добавил, что во время переговоров Киев вынужден прикладывать "в два раза больше усилий" по сравнению с прошлым годом.Агентство напомнило, что Украина продолжит зависеть от западной финансовой помощи в течение следующего года, несмотря на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сделал замечание о растущей усталости Запада от Украины. По его словам, у западных налогоплательщиков возникает все больше вопросов к тому, как расходуются выделенные Киеву средства.

https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html

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в мире, украина, сша, сергей марченко, европарламент