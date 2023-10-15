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"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России

"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России - РИА Новости, 15.10.2023

"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России

Российские войска начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T06:26

2023-10-15T06:26

2023-10-15T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist."Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в котел украинцев", — написали журналисты.Они отметили, что после провала украинского контрнаступления инициатива на поле боя перешла к России. В Авдеевке ВСУ уже "окружили с трех сторон", утверждается в статье.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города. А бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская армия несет в этих боях тяжелые потери.

https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html

авдеевка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, авдеевка, россия, вооруженные силы украины