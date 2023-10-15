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"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России - РИА Новости, 15.10.2023
"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Российские войска начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:26
2023-10-15T06:26
2023-10-15T11:30
специальная военная операция на украине
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авдеевка
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist."Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в котел украинцев", — написали журналисты.Они отметили, что после провала украинского контрнаступления инициатива на поле боя перешла к России. В Авдеевке ВСУ уже "окружили с трех сторон", утверждается в статье.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города. А бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская армия несет в этих боях тяжелые потери.
https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
"Берут в котел". На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Economist: украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке