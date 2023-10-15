https://ria.ru/20231015/koreya-1902866974.html
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию - РИА Новости, 15.10.2023
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию
Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:41
2023-10-15T09:41
2023-10-15T09:43
в мире
россия
корейский полуостров
сша
олег бурмистров
кндр (северная корея)
южная корея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119498_0:115:3094:1855_1920x0_80_0_0_29f83b6a97235606ffe5898207760f40.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "В настоящее время контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны", - сказал Бурмистров. "Не навязываем себя в качестве посредника той или другой стороне. Россия всегда стремилась играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены соответствующие российско-китайские инициативы", - отметил Бурмистров. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902864703.html
россия
корейский полуостров
сша
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119498_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_3a220c091589e4094f16e1694521869c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, корейский полуостров, сша, олег бурмистров, кндр (северная корея), южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Олег Бурмистров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию
Бурмистров: контакты между РФ и США по корейскому урегулированию отсутствуют