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МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию - РИА Новости, 15.10.2023
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09:41 15.10.2023 (обновлено: 09:43 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/koreya-1902866974.html
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию - РИА Новости, 15.10.2023
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию
Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:41
2023-10-15T09:43
в мире
россия
корейский полуостров
сша
олег бурмистров
кндр (северная корея)
южная корея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "В настоящее время контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны", - сказал Бурмистров. "Не навязываем себя в качестве посредника той или другой стороне. Россия всегда стремилась играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены соответствующие российско-китайские инициативы", - отметил Бурмистров. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902864703.html
россия
корейский полуостров
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, россия, корейский полуостров, сша, олег бурмистров, кндр (северная корея), южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Олег Бурмистров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию

Бурмистров: контакты между РФ и США по корейскому урегулированию отсутствуют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
«
"В настоящее время контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны", - сказал Бурмистров.
"Не навязываем себя в качестве посредника той или другой стороне. Россия всегда стремилась играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены соответствующие российско-китайские инициативы", - отметил Бурмистров.
Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР
09:25
 
В миреРоссияКорейский полуостровСШАОлег БурмистровКНДР (Северная Корея)Южная КореяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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