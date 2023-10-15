https://ria.ru/20231015/koreya-1902866974.html

МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию

МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию - РИА Новости, 15.10.2023

МИД заявил об отсутствии контактов с США по корейскому урегулированию

Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:41

2023-10-15T09:41

2023-10-15T09:43

в мире

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корейский полуостров

сша

олег бурмистров

кндр (северная корея)

южная корея

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Контактов между РФ и США по урегулированию проблем Корейского полуострова нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. "В настоящее время контакты между Москвой и Вашингтоном по корейскому урегулированию не осуществляются по вине американской стороны", - сказал Бурмистров. "Не навязываем себя в качестве посредника той или другой стороне. Россия всегда стремилась играть конструктивную роль в делах Корейского полуострова. На это нацелены соответствующие российско-китайские инициативы", - отметил Бурмистров. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902864703.html

россия

корейский полуостров

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, корейский полуостров, сша, олег бурмистров, кндр (северная корея), южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)