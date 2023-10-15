Рейтинг@Mail.ru
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 15.10.2023 (обновлено: 09:46 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/kndr-1902859799.html
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР
Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T08:41
2023-10-15T09:46
россия
дальний восток
пхеньян
ким чен ын
олег бурмистров
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896779833_0:86:987:641_1920x0_80_0_0_f3a88b98d42ee01b71a658e9b666e136.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств у них не нашлось, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. "Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась "под увеличительным стеклом" на предмет возможного нарушения санкций. Но, как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось", - сказал Бурмистров. Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа. Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html
россия
дальний восток
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896779833_0:0:855:641_1920x0_80_0_0_e37e1a47b4e22b0f229aa3bab5ced8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, пхеньян, ким чен ын, олег бурмистров, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дальний Восток, Пхеньян, Ким Чен Ын, Олег Бурмистров, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР

Бурмистров: Запад не нашел доказательств нарушения санкций в визите Ким Чен Ына

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств у них не нашлось, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.
"Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась "под увеличительным стеклом" на предмет возможного нарушения санкций. Но, как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось", - сказал Бурмистров.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Путин приготовил Киму космический подарок
13 сентября, 20:05
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Наши бывшие партнеры и учение чучхе
17 сентября, 08:00
 
РоссияДальний ВостокПхеньянКим Чен ЫнОлег БурмистровВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала