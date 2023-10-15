https://ria.ru/20231015/kndr-1902859799.html

МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР

МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023

МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР

Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:41

2023-10-15T08:41

2023-10-15T09:46

россия

дальний восток

пхеньян

ким чен ын

олег бурмистров

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896779833_0:86:987:641_1920x0_80_0_0_f3a88b98d42ee01b71a658e9b666e136.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств у них не нашлось, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. "Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась "под увеличительным стеклом" на предмет возможного нарушения санкций. Но, как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось", - сказал Бурмистров. Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа. Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре. Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html

россия

дальний восток

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, пхеньян, ким чен ын, олег бурмистров, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)