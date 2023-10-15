МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР
Бурмистров: Запад не нашел доказательств нарушения санкций в визите Ким Чен Ына
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные страны "под увеличительным стеклом" рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств у них не нашлось, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.
"Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась "под увеличительным стеклом" на предмет возможного нарушения санкций. Но, как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось", - сказал Бурмистров.
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа.
Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.