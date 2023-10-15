https://ria.ru/20231015/izrail-1902849450.html

Израиль планирует атаку на Газу авиабомбами JDAM, заявил Херш

Израиль планирует атаку на Газу авиабомбами JDAM, заявил Херш - РИА Новости, 15.10.2023

Израиль планирует атаку на Газу авиабомбами JDAM, заявил Херш

Израиль планирует атаку на Газу авиационными бомбами JDAM, что приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник, заявил американский... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T04:16

2023-10-15T04:16

2023-10-15T08:43

в мире

израиль

сеймур херш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Израиль планирует атаку на Газу авиационными бомбами JDAM, что приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник, заявил американский журналист Сеймур Херш в колонке на платформе Substack со ссылкой на источники."Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и с юга, с немедленным последующим наземным вторжением", — написал Херш.По словам журналиста, это приведет к полному уничтожению Газы. При этом, утверждает Херш, Израиль пытается убедить Катар присоединиться к Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев, ожидающих на границе. Каир, в свою очередь, по информации журналиста, может согласиться на это в связи с недавними обвинениями американского сенатора Роберта Менендеса в коррупции, "вытекающими из его деловых связей с высокопоставленными египетскими чиновниками", а также из-за предполагаемой передачи разведданных о лицах, служащих в посольстве США в Каире.Сеймур Херш стал лауреатом Пулицеровской премии за расследования преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв среди мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/operatsiya-1902807841.html

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в мире, израиль, сеймур херш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа