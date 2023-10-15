https://ria.ru/20231015/iran-1902925948.html

Эксперт прокомментировал отказ Ирана отправлять войска в сектор Газа

Эксперт прокомментировал отказ Ирана отправлять войска в сектор Газа - РИА Новости, 15.10.2023

Эксперт прокомментировал отказ Ирана отправлять войска в сектор Газа

Иран, заявляя о необходимости вмешаться в случае наземной операции Израиля в секторе Газа, вряд ли имеет ввиду отправку в регион КСИР, скорее он активизирует... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:16

2023-10-15T18:16

2023-10-15T18:17

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Иран, заявляя о необходимости вмешаться в случае наземной операции Израиля в секторе Газа, вряд ли имеет ввиду отправку в регион КСИР, скорее он активизирует проиранские группировки, заявил РИА Новости доцент ВШЭ Владимир Сотников. "Иранцы вооруженными силами участвовать (в конфликте) не собираются и вряд ли будут. Не будут посылать свои вооруженные силы - ни Корпус сил иранской революции, ни армейские корпуса - воевать с израильской армией, с ЦАХАЛ", - заявил Сотников агентству. По его словам, что Иран реально может сделать в таком случае, так это активизировать проиранские силы, которые постоянно находятся в этом районе. "Увеличить им помощь, в том числе финансовую, поставки оружия. Побудить их вступить в борьбу с Армией обороны Израиля. Вот это Иран, видимо, и имеет ввиду, потому что это он реально может сделать. И у него большая поддержка среди проХАМАСовских сил в этом районе мира, а также в некоторых арабских странах", - отметил эксперт. По его оценке, "они могут выполнять эту грязную работу, о которой сейчас во всеуслышание говорит Иран". Среди таких группировок самой известной является ливанское движение "Хезболлах", напомнил Сотников. "Будет такая достаточно серьезная эскалация, пока Израиль не выполнит свой план, а план у них - навсегда покончить с ХАМАС. Ради этого они даже готовы воевать на несколько фронтов", - прогнозирует он. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран направил через ООН послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте с спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Как сообщили собеседники портала, представитель ООН призвал главу МИД Ирана помочь в предотвращении расширения конфликта на Ближнем Востоке. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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