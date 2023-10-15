https://ria.ru/20231015/iran-1902841813.html

Иран пригрозил последствиями, если Израиль "не прекратит геноцид"

Иран пригрозил последствиями, если Израиль "не прекратит геноцид" - РИА Новости, 15.10.2023

Иран пригрозил последствиями, если Израиль "не прекратит геноцид"

Миссия Ирана при ООН опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X комментарий, в котором заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T00:59

2023-10-15T00:59

2023-10-15T02:09

в мире

иран

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ООН, 15 окт - РИА Новости. Миссия Ирана при ООН опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X комментарий, в котором заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то "ситуация может выйти из-под контроля"."Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и вызвать далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик", - говорится в комментарии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас