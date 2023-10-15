https://ria.ru/20231015/gladkov-1902902054.html

Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода

Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода - РИА Новости, 15.10.2023

Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода

Супруге журналиста Sputnik Олесе Акифи, раненной при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода, фактически придется заново учиться ходить, на это уйдет не меньше... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:20

2023-10-15T15:20

2023-10-15T18:16

вячеслав гладков

sputnik

здоровье - общество

общество

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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Супруге журналиста Sputnik Олесе Акифи, раненной при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода, фактически придется заново учиться ходить, на это уйдет не меньше полугода, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сейчас состояние Олеси оценивается как стабильно тяжелое, она находится в реанимации, но в сознании и дышит самостоятельно.Гладков рассказал, что навестил пострадавшую."У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое. В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла", — написал он.По словам губернатора, восстановление будет долгим: не меньше полугода. Через несколько дней врачи планируют перевести ее в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период."Пожелаем все вместе Олесе Игоревне скорейшего выздоровления!" — заключил Гладков.В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Тем не менее медики отмечают, что состояние его стабильно.

https://ria.ru/20231013/akifi-1902585038.html

https://ria.ru/20231013/soboleznovaniya-1902630625.html

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вячеслав гладков, sputnik, здоровье - общество, общество