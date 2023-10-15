https://ria.ru/20231015/demonstratsiya-1902866655.html

В Австралии проходит акция в поддержку Палестины

В Австралии проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.10.2023

В Австралии проходит акция в поддержку Палестины

Тысячи австралийцев вышли на улицы Сиднея и Мельбурна в воскресенье в поддержку палестинцев в конфликте с Израилем, сообщил в воскресенье телеканал 7News. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:35

2023-10-15T09:35

2023-10-15T09:35

в мире

израиль

сидней

мельбурн

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902865771_0:338:2952:1999_1920x0_80_0_0_523733217d4f1f965dd603bebf643ed9.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тысячи австралийцев вышли на улицы Сиднея и Мельбурна в воскресенье в поддержку палестинцев в конфликте с Израилем, сообщил в воскресенье телеканал 7News. По его данным, в центре Сиднея рядом с демонстрантами улицы патрулировали многочисленные отряды полиции, в том числе конной, и подразделения спецназа на случай беспорядков. Организаторы демонстраций потребовали от участников не закрывать свои лица, чтобы не дать повода полиции устраивать проверки личностей и избежать задержаний, сообщил информационный портал news.com.au. Участники акции шли с палестинскими флагами, требовали прекращения огня, снятия блокады сектора Газа, выступали с лозунгами против "израильского апартеида". Как сообщалось ранее, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс призвал организаторов акции отменить протесты. В ответ один из организаторов демонстрации в Сиднее Джош Лиз назвал этот призыв "позором". Он отметил, что демонстранты не поддерживают антиеврейских настроений, и подчеркнул, что использование антисемитских лозунгов в ходе акции будет пресекаться. Отмечается, что акция будет продолжена в следующую субботу. Разрешат ли ее проведение власти штата, будет зависеть от того, как пройдет сегодняшняя демонстрация, сообщает news.com.au. По сообщению телеканала ABC, в Мельбурне демонстранты проследовали от здания центральной библиотеки штата Виктория по улицам города к местному парламенту, где были размещены подразделения полиции. Мирные протесты в поддержку палестинцев прошли также в Сиднее, Брисбене и Перте в минувшую пятницу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

сидней

мельбурн

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сидней, мельбурн, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, австралия