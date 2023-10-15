https://ria.ru/20231015/damba-1902909867.html

В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение

В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение - РИА Новости, 15.10.2023

В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:21

2023-10-15T16:21

2023-10-15T16:22

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева, выше критических значений, открыли, сообщает дирекция КЗС в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге в субботу ожидалось усиление ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 сантиметров. Затворы КЗС Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений. "Пятнадцатого октября Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса в 15.00 15 октября", - говорится в сообщении. Судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20231015/mkad-1902900831.html

https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html

санкт-петербург

нева (река)

ленинград

россия

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санкт-петербург, нева (река), ленинград, происшествия, россия, общество