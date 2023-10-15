Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.10.2023 (обновлено: 16:22 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/damba-1902909867.html
В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение
В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение - РИА Новости, 15.10.2023
В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:21
2023-10-15T16:22
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
происшествия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900514747_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_d56363ae4c429b94b4fc50b1184b0660.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева, выше критических значений, открыли, сообщает дирекция КЗС в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге в субботу ожидалось усиление ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 сантиметров. Затворы КЗС Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений. "Пятнадцатого октября Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса в 15.00 15 октября", - говорится в сообщении. Судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20231015/mkad-1902900831.html
https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900514747_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_312936f0a4174f29e823f9cf981c36eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), ленинград, происшествия, россия, общество
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинград, Происшествия, Россия, Общество
В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение

КЗС: предотвращено особо опасное наводнение, дамба вновь открыта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная реки Невы в Санкт-Петербурге
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева, выше критических значений, открыли, сообщает дирекция КЗС в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге в субботу ожидалось усиление ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 сантиметров. Затворы КЗС Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На 31-ом километре МКАД закроют движение по одной полосе почти на полгода
Вчера, 15:07
"Пятнадцатого октября Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса в 15.00 15 октября", - говорится в сообщении.
Судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
Строители готовы сдать первую ветку красноярского метро через 4-5 лет - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Строительство метро в Красноярске идет по графику
Вчера, 12:04
 
Санкт-ПетербургНева (река)ЛенинградПроисшествияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала