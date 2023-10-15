В Петербурге предотвратили особо опасное наводнение
КЗС: предотвращено особо опасное наводнение, дамба вновь открыта
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева, выше критических значений, открыли, сообщает дирекция КЗС в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге в субботу ожидалось усиление ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки +160 сантиметров. Затворы КЗС Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений.
"Пятнадцатого октября Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса в 15.00 15 октября", - говорится в сообщении.
Судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.