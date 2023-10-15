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Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС - РИА Новости, 15.10.2023
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05:37 15.10.2023 (обновлено: 05:49 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/briks-1902852209.html
Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС
Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС - РИА Новости, 15.10.2023
Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС
Страны БРИКС не хотят находиться на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:37
2023-10-15T05:49
брикс
владимир путин
в мире
россия
китай
бразилия
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Страны БРИКС не хотят находиться на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая."Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — заявил российский лидер.При этом многополярный мир создается сам по себе благодаря росту потенциала многих стран, включая и КНР, заключил Путин.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе стало известно о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае с просьбой о приеме в объединение выступила и Белоруссия.
https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html
https://ria.ru/20231015/putin-1902848474.html
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брикс, владимир путин, в мире, россия, китай, бразилия
БРИКС, Владимир Путин, В мире, Россия, Китай, Бразилия
Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Путин: страны в БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Страны БРИКС не хотят находиться на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
"Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — заявил российский лидер.
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При этом многополярный мир создается сам по себе благодаря росту потенциала многих стран, включая и КНР, заключил Путин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе стало известно о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае с просьбой о приеме в объединение выступила и Белоруссия.
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БРИКСВладимир ПутинВ миреРоссияКитайБразилия
 
 
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