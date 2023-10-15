https://ria.ru/20231015/briks-1902852209.html

Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС - РИА Новости, 15.10.2023

Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

Страны БРИКС не хотят находиться на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:37

2023-10-15T05:37

2023-10-15T05:49

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Страны БРИКС не хотят находиться на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая."Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — заявил российский лидер.При этом многополярный мир создается сам по себе благодаря росту потенциала многих стран, включая и КНР, заключил Путин.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе стало известно о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае с просьбой о приеме в объединение выступила и Белоруссия.

https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html

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россия

китай

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