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Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 14.10.2023
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19:48 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/vsu-1902811524.html
Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО
Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 14.10.2023
Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО
Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины в граффити, заключен в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:48
2023-10-14T19:48
происшествия
украина
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины в граффити, заключен в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) УК РФ, частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия) УК РФ. Суд избрал стражу по 11.12.2023", - сообщает пресс-служба. Дознание указывает, что 12 октября Пронин на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады, чем осквернил их. "Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что Пронин просил суд его не арестовывать, сообщил, что вину признает и скрываться не намерен.
https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html
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происшествия, украина, россия, санкт-петербург, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Вооруженные силы Украины
Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО

Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО на два месяца

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины в граффити, заключен в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) УК РФ, частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия) УК РФ. Суд избрал стражу по 11.12.2023", - сообщает пресс-служба.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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Дознание указывает, что 12 октября Пронин на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады, чем осквернил их.
"Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что Пронин просил суд его не арестовывать, сообщил, что вину признает и скрываться не намерен.
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