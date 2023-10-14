https://ria.ru/20231014/vsu-1902811524.html

Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО

Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 14.10.2023

Признавшегося в любви ВСУ жителя Петербурга заключили в СИЗО

Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины в граффити, заключен в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:48

2023-10-14T19:48

2023-10-14T19:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ и начальнику ГУР Украины в граффити, заключен в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 214 (Вандализм) УК РФ, частью 1 статьи 222 (Незаконное хранение оружия) УК РФ. Суд избрал стражу по 11.12.2023", - сообщает пресс-служба. Дознание указывает, что 12 октября Пронин на улице Синявинской и на Среднеохтинском проспекте нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины на фасады, чем осквернил их. "Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что Пронин просил суд его не арестовывать, сообщил, что вину признает и скрываться не намерен.

https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html

https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html

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происшествия, украина, россия, санкт-петербург, вооруженные силы украины