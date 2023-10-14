https://ria.ru/20231014/vostok-1902835433.html

СМИ: Байдена постоянно информируют о ситуации на Ближнем Востоке

СМИ: Байдена постоянно информируют о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: Байдена постоянно информируют о ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден получает ежедневные отчеты о развитии ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:20

2023-10-14T23:20

2023-10-14T23:20

в мире

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ближний восток

сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден получает ежедневные отчеты о развитии ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден получал постоянные апдейты о ситуации на Ближнем Востоке на протяжении вчерашнего дня и продолжает получать информацию сегодня", - сообщает издание. В настоящее время в турне по Ближнему Востоке находится американский госсекретарь Энтони Блинкен, который уже успел посетить Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В ходе встреч в местными властями Блинкен каждый раз поднимает вопрос о необходимости предотвращения расширения палестино-израильского конфликта на ближневосточный регион. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена опасается возможным отсутствием у израильских властей представления о будущем сектора Газа после полномасштабного вторжения. Отмечалось, что администрация также обеспокоена тем, что израильское правительство не готово к последствиям полномасштабного вторжения, которое может начаться в любой момент. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Ранее сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, ближний восток, сша, энтони блинкен, джо байден, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году