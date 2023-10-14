https://ria.ru/20231014/ukraina-1902729373.html

Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2023

Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:09

2023-10-14T11:09

2023-10-14T15:27

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада, пишет The Statesman. "Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", — говорится в публикации. В статье отмечается, что долгожданное контрнаступление украинской армии, для которого она использует "передовое вооружение от 45 стран", ослабевает все сильнее и почти никак не помогает вернуть территории. Для ЕС ставки высоки, потому что правительства европейских стран не могут принять конфликт как новую реальность, считают авторы. В то же время, по их мнению, Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для мирных переговоров на ее условиях Киеву необходимо добиться лидирующего положения, что делает ситуацию тупиковой. Журналисты приходят к выводу, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Украину поддержки западных стран, на которую она всецело полагается. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902722329.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европа, евросоюз