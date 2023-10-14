Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 14.10.2023 (обновлено: 15:27 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902729373.html
Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском
Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 14.10.2023
Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском
Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:09
2023-10-14T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада, пишет The Statesman. "Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", — говорится в публикации. В статье отмечается, что долгожданное контрнаступление украинской армии, для которого она использует "передовое вооружение от 45 стран", ослабевает все сильнее и почти никак не помогает вернуть территории. Для ЕС ставки высоки, потому что правительства европейских стран не могут принять конфликт как новую реальность, считают авторы. В то же время, по их мнению, Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для мирных переговоров на ее условиях Киеву необходимо добиться лидирующего положения, что делает ситуацию тупиковой. Журналисты приходят к выводу, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Украину поддержки западных стран, на которую она всецело полагается. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902722329.html
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_141:0:870:547_1920x0_80_0_0_7445ea52e230a3abe854268411473106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Европа, Евросоюз
Ситуация на грани. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

The Statesman: Украина находится на грани из-за проблем ВСУ на фронте

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада, пишет The Statesman.

"Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
"Зеленского успокаивали". СМИ указали на переломный момент для Украины
10:19
В статье отмечается, что долгожданное контрнаступление украинской армии, для которого она использует "передовое вооружение от 45 стран", ослабевает все сильнее и почти никак не помогает вернуть территории.

Для ЕС ставки высоки, потому что правительства европейских стран не могут принять конфликт как новую реальность, считают авторы. В то же время, по их мнению, Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для мирных переговоров на ее условиях Киеву необходимо добиться лидирующего положения, что делает ситуацию тупиковой.

Журналисты приходят к выводу, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Украину поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Страшные удары. Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала