Страшные удары. Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
Экс-разведчик Риттер: Россия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска добились впечатляющих успехов в Донецкой области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.
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"Кроме того, они перешли в наступление по всему фронту. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может", — сказал он.
По мнению Риттера, США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.
"Кризис начался еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. США оказались в затруднительном положении с самого начала, как только начали помогать Украине. Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне", — заключил эксперт.
"Кризис начался еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. США оказались в затруднительном положении с самого начала, как только начали помогать Украине. Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне", — заключил эксперт.
Как писало издание The Spectator, российские военные начали наступление по всей линии боевого соприкосновения, и это стало неожиданностью для ВСУ.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.