https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902735669.html

Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО

Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО - РИА Новости, 14.10.2023

Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО

Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 16 октября в Европе, являются безрассудными и безответственными, особенно в контексте конфликта на Украине, РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:02

2023-10-14T12:02

2023-10-14T12:02

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 16 октября в Европе, являются безрассудными и безответственными, особенно в контексте конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия будет учитывать в своем военном планировании учения НАТО по ядерному сдерживанию. Как полагает глава ICAN Мелисса Парк, слова которой приводятся в пресс-релизе, "тренироваться в применении ядерного оружия в лучшем случае безрассудно и безответственно", а делать это в условиях полномасштабного вооруженного конфликта, увеличившего "ядерную напряженность до самого высокого уровня после холодной войны, просто безрассудно". В ICAN отметили, что в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия пилоты и самолеты союзников США по НАТО принимают участие в учениях, которые предусматривают, что в случае ядерного конфликта они будут использовать американское ядерное оружие, хранящееся в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. "Все ядерные учения подразумевают готовность без разбора убивать и ранить десятки тысяч гражданских лиц – акт, который представлял бы собой военное преступление. Вместо того, чтобы участвовать в военных играх, странам НАТО следует присоединиться к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, который является единственным способом действительно гарантировать, что ядерная война никогда не произойдет", - призвала Парк. Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение. Так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," Соединенные Штаты находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, некоторые из них тайно размещают у себя ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, в отсутствие прозрачности в отношении действующих соглашений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, созданная в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.

https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html

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