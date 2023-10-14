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Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО - РИА Новости, 14.10.2023
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12:02 14.10.2023
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Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО
Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО - РИА Новости, 14.10.2023
Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО
Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 16 октября в Европе, являются безрассудными и безответственными, особенно в контексте конфликта на Украине, РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:02
2023-10-14T12:02
в мире
европа
нато
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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 16 октября в Европе, являются безрассудными и безответственными, особенно в контексте конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия будет учитывать в своем военном планировании учения НАТО по ядерному сдерживанию. Как полагает глава ICAN Мелисса Парк, слова которой приводятся в пресс-релизе, "тренироваться в применении ядерного оружия в лучшем случае безрассудно и безответственно", а делать это в условиях полномасштабного вооруженного конфликта, увеличившего "ядерную напряженность до самого высокого уровня после холодной войны, просто безрассудно". В ICAN отметили, что в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия пилоты и самолеты союзников США по НАТО принимают участие в учениях, которые предусматривают, что в случае ядерного конфликта они будут использовать американское ядерное оружие, хранящееся в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. "Все ядерные учения подразумевают готовность без разбора убивать и ранить десятки тысяч гражданских лиц – акт, который представлял бы собой военное преступление. Вместо того, чтобы участвовать в военных играх, странам НАТО следует присоединиться к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, который является единственным способом действительно гарантировать, что ядерная война никогда не произойдет", - призвала Парк. Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение. Так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," Соединенные Штаты находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, некоторые из них тайно размещают у себя ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, в отсутствие прозрачности в отношении действующих соглашений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, созданная в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
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в мире, европа, нато, ican
В мире, Европа, НАТО, ICAN
Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО

Международная кампания за ликвидацию ЯО осудила ядерные учения НАТО в Европе

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 16 октября в Европе, являются безрассудными и безответственными, особенно в контексте конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс на следующей неделе проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия будет учитывать в своем военном планировании учения НАТО по ядерному сдерживанию.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
03:05
Как полагает глава ICAN Мелисса Парк, слова которой приводятся в пресс-релизе, "тренироваться в применении ядерного оружия в лучшем случае безрассудно и безответственно", а делать это в условиях полномасштабного вооруженного конфликта, увеличившего "ядерную напряженность до самого высокого уровня после холодной войны, просто безрассудно".
В ICAN отметили, что в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия пилоты и самолеты союзников США по НАТО принимают участие в учениях, которые предусматривают, что в случае ядерного конфликта они будут использовать американское ядерное оружие, хранящееся в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
«
"Все ядерные учения подразумевают готовность без разбора убивать и ранить десятки тысяч гражданских лиц – акт, который представлял бы собой военное преступление. Вместо того, чтобы участвовать в военных играх, странам НАТО следует присоединиться к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, который является единственным способом действительно гарантировать, что ядерная война никогда не произойдет", - призвала Парк.
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Вчера, 06:05
Ранее ICAN неоднократно критиковала США и страны Запада за рост трат на ядерное вооружение. Так, по данным организации, мировые расходы на ядерное оружие увеличились в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили больше, чем остальные ядерные державы вместе взятые. Координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре отмечала, что расходы США на ядерное оружие "ужасны," Соединенные Штаты находятся в процессе обновления всего арсенала и тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы без официальных заявлений. По ее словам, европейские страны, призывающие других к прозрачности в отношении ядерного оружия, лицемерят, некоторые из них тайно размещают у себя ядерные бомбы США. В организации отмечали, что пилоты пяти стран НАТО проходят подготовку по применению ядерного оружия США, тайно размещенного на военных базах в этих странах, в отсутствие прозрачности в отношении действующих соглашений.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - международная общественная организация, созданная в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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