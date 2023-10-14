https://ria.ru/20231014/trevoga-1902701090.html

"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России

"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России - РИА Новости, 14.10.2023

"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России

Масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:45

2023-10-14T03:45

2023-10-14T09:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец."Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.По ее мнению, Россия намерена "сковать ВСУ" и не допустить перемещения украинских резервов."Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Другие говорили, что они оказались в меньшинстве и несколько позиций потеряны", — добавила она.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за российского наступления.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.

https://ria.ru/20231014/myasorubka-1902697410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины