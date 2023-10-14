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"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:45 14.10.2023 (обновлено: 09:23 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/trevoga-1902701090.html
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России - РИА Новости, 14.10.2023
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России
Масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:45
2023-10-14T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец."Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта &lt;…&gt;. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.По ее мнению, Россия намерена "сковать ВСУ" и не допустить перемещения украинских резервов."Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Другие говорили, что они оказались в меньшинстве и несколько позиций потеряны", — добавила она.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за российского наступления.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.
https://ria.ru/20231014/myasorubka-1902697410.html
https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России

Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для ВСУ, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.
«
"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.
По ее мнению, Россия намерена "сковать ВСУ" и не допустить перемещения украинских резервов.
"Украинские солдаты, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Другие говорили, что они оказались в меньшинстве и несколько позиций потеряны", — добавила она.
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Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за российского наступления.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в мощный укрепрайон. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние дни российские подразделения продвигаются в этом районе с двух направлений и закрепляются на новых позициях к югу и северу от города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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