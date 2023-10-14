Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
РВИО: освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Танк Т-70, участвовавший в октябре 1943 года в освобождении Мелитополя от нацистов, готов к возвращению в город после реставрации к 80-летию Мелитопольской операции, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье и создала условия для освобождения Мелитополя 51-й армией 23 октября.
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"Специалисты отделения РВИО в Ленинградской области и музея "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова полностью завершили реставрацию танка Т-70, принимавшего участие в освобождении Мелитополя от нацистов. Машина стояла как памятник, но в ней оставался двигатель – его полностью отремонтировали, теперь танк на ходу и готов к возвращению домой", - сказал Мягков.
Историк добавил, что к грядущему 80-летию освобождения Мелитополя от гитлеровцев РВИО откроет там стелу города воинской славы.
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"Это первая такая стела, которая открывается на наших новых территориях", - подчеркнул Мягков.
Собеседник агентства напомнил, что это почётное звание было присуждено Мелитополю указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году.
Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время освобождения города от нацистских захватчиков. В мае 2023 года она был отправлен на реставрацию в Ленинградскую область.