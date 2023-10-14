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Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой" - РИА Новости, 14.10.2023
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01:18 14.10.2023 (обновлено: 11:55 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/tank-1902694905.html
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой" - РИА Новости, 14.10.2023
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
Танк Т-70, участвовавший в октябре 1943 года в освобождении Мелитополя от нацистов, готов к возвращению в город после реставрации к 80-летию Мелитопольской... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T01:18
2023-10-14T11:55
общество
мелитополь
запорожье
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
ленинградская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Танк Т-70, участвовавший в октябре 1943 года в освобождении Мелитополя от нацистов, готов к возвращению в город после реставрации к 80-летию Мелитопольской операции, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье и создала условия для освобождения Мелитополя 51-й армией 23 октября.&quot;Специалисты отделения РВИО в Ленинградской области и музея &quot;Битва за Ленинград&quot; имени Зиновия Колобанова полностью завершили реставрацию танка Т-70, принимавшего участие в освобождении Мелитополя от нацистов. Машина стояла как памятник, но в ней оставался двигатель – его полностью отремонтировали, теперь танк на ходу и готов к возвращению домой&quot;, - сказал Мягков.Историк добавил, что к грядущему 80-летию освобождения Мелитополя от гитлеровцев РВИО откроет там стелу города воинской славы.&quot;Это первая такая стела, которая открывается на наших новых территориях&quot;, - подчеркнул Мягков.Собеседник агентства напомнил, что это почётное звание было присуждено Мелитополю указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году.Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время освобождения города от нацистских захватчиков. В мае 2023 года она был отправлен на реставрацию в Ленинградскую область.
https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html
https://ria.ru/20231014/rvio-1902694324.html
мелитополь
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общество, мелитополь, запорожье, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), россия, ленинградская область
Общество, Мелитополь, Запорожье, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия, Ленинградская область
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"

РВИО: освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года. - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Танк Т-70, участвовавший в октябре 1943 года в освобождении Мелитополя от нацистов, готов к возвращению в город после реставрации к 80-летию Мелитопольской операции, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье и создала условия для освобождения Мелитополя 51-й армией 23 октября.
Запорожская операция советских войск, проводившаяся силами левого крыла Юго-Западного фронта с целью ликвидации запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Освобождение города Запорожье от немецко-фашистских захватчиков
00:51
«

"Специалисты отделения РВИО в Ленинградской области и музея "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова полностью завершили реставрацию танка Т-70, принимавшего участие в освобождении Мелитополя от нацистов. Машина стояла как памятник, но в ней оставался двигатель – его полностью отремонтировали, теперь танк на ходу и готов к возвращению домой", - сказал Мягков.

Историк добавил, что к грядущему 80-летию освобождения Мелитополя от гитлеровцев РВИО откроет там стелу города воинской славы.
«

"Это первая такая стела, которая открывается на наших новых территориях", - подчеркнул Мягков.

Собеседник агентства напомнил, что это почётное звание было присуждено Мелитополю указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году.
Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время освобождения города от нацистских захватчиков. В мае 2023 года она был отправлен на реставрацию в Ленинградскую область.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В РВИО рассказали, как Запорожская операция 1943 года может помочь в СВО
01:05
 
ОбществоМелитопольЗапорожьеВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияЛенинградская область
 
 
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