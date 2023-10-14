https://ria.ru/20231014/sobibor-1902248668.html

Восстание в Собиборе (1943)

Восстание в Собиборе (1943) - РИА Новости, 14.10.2023

Восстание в Собиборе (1943)

Восстание в Собиборе – единственное успешное массовое восстание в нацистском лагере смерти за годы Второй мировой войны (1939-1945). РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T00:41

2023-10-14T00:41

2023-10-14T00:41

справки

германия

польша

александр печерский

генрих гиммлер

собибор

великая отечественная война (1941-1945)

константин хабенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/39/1501413968_0:26:2700:1545_1920x0_80_0_0_28b9bfda1f58ab3af7e831c63480e7c2.jpg

Восстание в Собиборе – единственное успешное массовое восстание в нацистском лагере смерти за годы Второй мировой войны (1939-1945).Собибор был одним из лагерей "Операции Рейнхард" (нем. Aktion/Einsatz Reinhard) – государственной программы Третьего рейха по тотальному истреблению евреев в Генерал-губернаторстве (так нацисты называли часть Польши, оккупированную, но не аннексированную Рейхом). В рамках "Операции Рейнхард" нацистами были построены три лагеря уничтожения: Собибор и Белжец – в округе Люблин (начали работать весной 1942 года) и Треблинка – в округе Варшава (действовал с июля 1942 года).Лагерь уничтожения Собибор был построен рядом с одноименными селом и железнодорожной станцией, в малонаселенной лесистой местности. Он занимал площадь около четырех квадратных километров. От ближайшего городка Влодава до лагеря было около 10 километров, от Хелма – 40 километров, от Люблина – 80 километров.Лагерь разделялся на три сектора. В первом были мастерские (сапожная, портняжная, столярная и др.), два барака для узников – мужской и женский, в которых жило несколько сот (обычно 400-600) человек, кухня. К этому сектору примыкала территория так называемого Vorlager, где стояли домики эсэсовцев, бараки охранников, оружейный склад и т.д. Во втором секторе ("чистилище") вновь прибывшие в Собибор оставляли личные вещи и раздевались. Затем они шли "принимать душ" в третий сектор, где находились газовые камеры, выдававшиеся эсэсовцами за бани или душевые кабины.Лагерь был окружен четырьмя рядами проволочного заграждения, рвом с водой и минным полем. Администрация Собибора состояла из 20-30 эсэсовцев, набранных из числа участников "Программы T-4" – начатой в 1939 году операции по уничтожению людей с психическими расстройствами и тяжелыми генетическими заболеваниями. Охрана – из 120-150 бывших советских военнопленных. На вышках дежурили пулеметчики. Секторы внутри лагеря также отделялись один от другого оградами с колючей проволокой. Назначение третьего сектора, находившегося на расстоянии 150-250 метров от второго, держалось втайне от узников, работающих в других секторах, хотя большинство из них догадывалось о том, что там происходит.В июле 1943 года по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера к лагерю начали пристраивать четвертый сектор, где должны были располагаться оружейная мастерская и военные склады. Первым комендантом Собибора был Франц Штангль, он руководил лагерем с апреля по август 1942 года. Его сменил Франц Райхляйтнер, руководивший лагерем до его ликвидации. Большинство заключенных, привозимых в лагерь, умерщвляли в тот же день в газовых камерах. Лишь незначительную часть оставляли в живых и использовали на различных работах в лагере. Первые партии депортированных были удушены газом в апреле-мае 1942 года. В лагере действовали сначала три, а с осени 1942 года от шести до восьми газовых камер. Угарный газ вырабатывался бензиновым двигателем (танковым либо, по другой версии, от грузовика "Рено"), стоявшим в соседнем сарае.Кроме польских евреев, в Собиборе уничтожали также евреев, прибывших из Германии, Австрии, Словакии, а также из протектората Богемии и Моравии. В марте 1943 года начались депортации из Нидерландов (всего более 34 тысяч человек) и Франции. В сентябре того же года в Собибор стали привозить узников гетто, расположенных на оккупированной советской территории (Минск, Лида, Вильнюс).За время существования Собибора – с мая 1942 года по ноябрь 1943 года – нацистами было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч человек.В Собиборе неоднократно предпринимались попытки побега. Однажды удалось бежать двум узникам, подрывшим землю под колючей проволокой. В другой раз бежали несколько человек, работавших в лесу. Однако чаще все заканчивалось провалом. Летом 1943 года побег планировала группа заключенных во главе с евреем из Нидерландов. Однако их выдали, и несколько десятков человек были казнены. Известны случаи бунта депортированных сразу по прибытии на станцию или по дороге в газовые камеры, но эти спонтанные выступления легко подавлялись эсэсовцами и охранниками.В конце лета 1943 года в лагере возникла подпольная организация во главе с сыном раввина и бывшим руководителем юденрата (в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления, который в принудительном порядке учреждался в каждом гетто для обеспечения исполнения нацистских приказов) Лейбом (Леоном) Фельдгендлером.Осенью 1943 года в Собибор в числе других советских военнопленных попал советский лейтенант Александр Печерский. Александр Печерский родился в 1909 году в семье еврея-адвоката. Работал электриком на заводе в Ростове-на-Дону, а после окончания университета стал инспектором хозяйственной части Ростовского финансово-промышленного института. В начале 1930-х годов отслужил срочную службу в армии. 22 июня 1941 года Печерского вновь призвали. Поскольку у него было высшее образование, его аттестовали на воинское звание техника-интенданта 2-го ранга, приравненное к лейтенантскому. В действующей армии он стал делопроизводителем. Осенью 1941 года Печерский попал в плен под Вязьмой. Весной 1942 года он попытался бежать из лагеря для военнопленных, но был задержан и направлен сначала в Борисов, а затем в Минск. Там нацисты узнали о национальности советского офицера и перевели его в минский лагерь, в котором содержались евреи, а 18 сентября 1943 года отправили на смерть в Собибор.Почти всех прибывших тогда вместе с ним в вагоне якобы для санитарной обработки и медосмотра согнали в отдельное здание, где их ждала газовая камера. Разом в ней было убито почти 500 заключенных. Печерского же вместе с несколькими другими военнопленными отобрали для хозяйственных работ.Фельдгендлер и Печерский стали организаторами будущего восстания. Заключенные решили завладеть оружием, которое хранилось в специальном здании, и прорваться через охрану.Первая часть плана включала задачу установить личные контакты с охраной лагеря. Каждого из охранников изучали отдельно: от его повадок, привычек, размера обуви до количества сигарет, выкуренных за день. Все тщательно запоминалось, а затем обсуждалось. В результате этого заговорщикам, занятым на хозяйственной работе, удалось войти в доверие к нацистам и получить разрешение на относительно свободное передвижение по территории. 14 октября 1943 года они начали приводить план в исполнение.Повстанцы сыграли на жадности своих палачей. Эсэсовцев по одному заманивали в различные помещения под предлогом примерки одежды либо подсчета ювелирных изделий, обнаруженных у убитых в газовой камере евреев, а затем убивали ударом топора или деревянного бруса по голове. Личное оружие палачей участники восстания забирали себе.Всего в ходе восстания погибло 12 эсэсовцев и несколько вахманов.Однако в решающий момент заключенные не смогли вскрыть помещение с оружием, которое окончательно должно было помочь им вырваться на свободу. Нескольких единиц уже захваченного оружия для этого бы не хватило. В этот момент охранники с других участков лагеря поняли, что заключенные пошли на прорыв, и стали стрелять на поражение, однако огнем остановить мятеж не получилось.Из 550 человек, находившихся в лагере, к восстанию решили присоединиться около 420. Многие из них подорвались на минах и погибли от пуль охранников, другие были пойманы в ходе облав и казнены или выданы либо убиты в ближайшие дни и месяцы местными жителями.По словам историка Константина Залесского, 340 бывших заключенных смогли скрыться в окружающих лесах, из них 170 человек были пойманы в ходе организованной гитлеровцами облавы и расстреляны, а еще 90 узников выдали нацистам местные жители. Один из организаторов восстания – заместитель Печерского Леон Фельдгендлер, присоединившийся после побега к партизанам, в 1945 году был убит бойцами Армии Крайовой.Узники, не принявшие участия в восстании и побеге (бежать не смогли, в частности, заключенные, обслуживавшие газовые камеры), были ликвидированы нацистами сразу после восстания.Печерский с группой советских военнопленных прорвался в Белоруссию. Там он присоединился к партизанам, а после подхода частей Красной армии прошел фильтрацию. По некоторым данным, Печерский на время попал в штурмовой стрелковый батальон – в подобные подразделения направляли офицеров, которые побывали в плену, но не отдавались под трибунал и не лишались воинского звания. В бою он был тяжело ранен и после лечения комиссован в звании капитана.После восстания немцы решили ликвидировать лагерь. Заключенные, привезенные из лагеря смерти Треблинка, разобрали бараки и газовые камеры. После демонтажа лагерного снаряжения эту группу расстреляли.После войны часть бывших руководителей и охранников Собибора были арестованы и осуждены. Подавляющее большинство таких процессов в 1940-1950-х годах проходили в закрытом режиме.В марте 1962 года в Киеве перед трибуналом предстали 11 охранников, служивших в Собиборе и Треблинке. В качестве свидетеля на суде выступал Александр Печерский. Все подсудимые были приговорены к смертной казни, но одному из них, Ивану Терехову, по кассации наказание заменили на 15 лет заключения.В 1950-1960-х годах в ФРГ прошла серия больших процессов против бывших эсэсовцев, служивших в лагерях уничтожения.В 1967 году в Бразилии был арестован и экстрадирован в ФРГ комендант лагерей уничтожения в Собиборе и Треблинке Франц Штангль. В 1970 году ему был вынесен пожизненный приговор, а черед полгода он умер в тюрьме от сердечного приступа.В 1978 году, также в Бразилии, был опознан и задержан заместитель коменданта Собибора Густав Вагнер, которого бывшие заключенные характеризовали как одного из самых жестоких эсэсовцев в лагере. Он остался на свободе, бразильские власти отклонили несколько запросов о его экстрадиции из разных стран. Однако в октябре 1980 года он покончил с собой. После войны Александр Печерский прожил в Ростове-на-Дону вплоть до самой смерти в 1990 году. На доме, где он жил, на улице Социалистической, 121, установлена мемориальная доска. В 2016 году указом президента России Печерский был посмертно удостоен ордена Мужества. В 2015 году была выпущена почтовая марка, посвященная восстанию в Собиборе.В 2018 году при участии Российского военно-исторического общества именем Печерского была названа улица в Новой Москве (9-километровый участок автодороги от Боровского шоссе в сторону Троицка).В Польше на месте лагеря Собибор открыт музей.О лагере Собибор и восстании в нем написан целый ряд книг.Александр Печерский в 1945 году издал книгу воспоминаний "Восстание в Собибуровском лагере", вышедшую по-русски и позднее в переводе на идиш.В 1987 году британский режиссер Джек Голд снял фильм "Побег из Собибора".В 2018 году в российский прокат вышел художественный фильм "Собибор" (режиссер и исполнитель главной роли – Константин Хабенский). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, германия, польша, александр печерский, генрих гиммлер, собибор, великая отечественная война (1941-1945), константин хабенский