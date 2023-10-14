https://ria.ru/20231014/sobaka-1902712366.html

Ветеринар рассказал о "человеческой" еде, которую можно дать собаке

Ветеринар рассказал о "человеческой" еде, которую можно дать собаке - РИА Новости, 14.10.2023

Ветеринар рассказал о "человеческой" еде, которую можно дать собаке

Угостить собаку можно попкорном, а также рядом овощей и фруктов, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:59

2023-10-14T08:59

2023-10-14T09:00

общество

здоровье - общество

животные

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Угостить собаку можно попкорном, а также рядом овощей и фруктов, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести вред здоровью животного, рассказала РИА Новости ветеринарный врач сервиса "Лапка" Анна Воропаева. Уточняется, что если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в качестве лакомства. "Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи - морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты - яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра", - считает Воропаева. При этом, по словам эксперта, есть продукты, которые вообще нельзя давать собаке - они могут быть опасны для животного. Например, виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности, а шашлык, колбасы и сосиски содержат слишком много специй, соли и жира. Эти вещества вызывают у питомцев рвоту и диарею. "Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции... Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование", - добавила Воропаева. Ветврач указала, что еще в стоп-листе находятся жевательная резинка, зубная паста, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы. Кроме того, взрослым животным не рекомендуется давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы, которая ими плохо усваивается. В свою очередь, при симптомах отравления необходимо дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь) и как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.

https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, здоровье - общество, животные