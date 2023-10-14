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Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 14.10.2023 (обновлено: 15:04 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 14.10.2023
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:52
2023-10-14T15:04
происшествия
технологии
санкт-петербург
россия
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из электронной картотеки дел суда. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что дела завели из-за его сообщений в соцсети "ВКонтакте". Все заседания назначены на пятницу, 20 октября. Суд начнет рассматривать материалы в 9.30, последнее назначено на 10.40. Планируется, что на рассмотрение каждого материала у суда будет 5 минут. Все протоколы в отношении Храпко составлены по статье 20.3.3 ч.1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) КоАП РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально петербуржец может быть оштрафован на 750 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов города агентству пояснили, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница в соцсети удалена.
https://ria.ru/20231011/shtrafy-1902088857.html
https://ria.ru/20231006/sud-1900992478.html
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происшествия, технологии, санкт-петербург, россия
Происшествия, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Специальная военная операция на Украине
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч за дискредитацию ВС РФ из-за постов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из электронной картотеки дел суда. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что дела завели из-за его сообщений в соцсети "ВКонтакте".
Все заседания назначены на пятницу, 20 октября. Суд начнет рассматривать материалы в 9.30, последнее назначено на 10.40. Планируется, что на рассмотрение каждого материала у суда будет 5 минут.
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии
11 октября, 17:45
Все протоколы в отношении Храпко составлены по статье 20.3.3 ч.1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) КоАП РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально петербуржец может быть оштрафован на 750 тысяч рублей.
В объединенной пресс-службе судов города агентству пояснили, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница в соцсети удалена.
Александр Шпак - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России
6 октября, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТехнологииСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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