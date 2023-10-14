https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html

Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 14.10.2023

Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:52

2023-10-14T14:52

2023-10-14T15:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из электронной картотеки дел суда. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что дела завели из-за его сообщений в соцсети "ВКонтакте". Все заседания назначены на пятницу, 20 октября. Суд начнет рассматривать материалы в 9.30, последнее назначено на 10.40. Планируется, что на рассмотрение каждого материала у суда будет 5 минут. Все протоколы в отношении Храпко составлены по статье 20.3.3 ч.1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) КоАП РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально петербуржец может быть оштрафован на 750 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов города агентству пояснили, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница в соцсети удалена.

https://ria.ru/20231011/shtrafy-1902088857.html

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происшествия, технологии, санкт-петербург, россия