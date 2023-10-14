https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 14.10.2023
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:52
2023-10-14T14:52
2023-10-14T15:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из электронной картотеки дел суда. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что дела завели из-за его сообщений в соцсети "ВКонтакте". Все заседания назначены на пятницу, 20 октября. Суд начнет рассматривать материалы в 9.30, последнее назначено на 10.40. Планируется, что на рассмотрение каждого материала у суда будет 5 минут. Все протоколы в отношении Храпко составлены по статье 20.3.3 ч.1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) КоАП РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально петербуржец может быть оштрафован на 750 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов города агентству пояснили, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница в соцсети удалена.
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Происшествия, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Специальная военная операция на Украине
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч за дискредитацию ВС РФ из-за постов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из электронной картотеки дел суда. В объединенной пресс-службе судов города РИА Новости уточнили, что дела завели из-за его сообщений в соцсети "ВКонтакте".
Все заседания назначены на пятницу, 20 октября. Суд начнет рассматривать материалы в 9.30, последнее назначено на 10.40. Планируется, что на рассмотрение каждого материала у суда будет 5 минут.
Россиян за рубежом предложили удаленно штрафовать за дискредитацию армии
Все протоколы в отношении Храпко составлены по статье 20.3.3 ч.1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) КоАП РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально петербуржец может быть оштрафован на 750 тысяч рублей.
В объединенной пресс-службе судов города агентству пояснили, что в основу каждого материала легли сообщения, которые Храпко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сейчас его страница в соцсети удалена.
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России