https://ria.ru/20231014/rf-1902717264.html

Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал

Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал - РИА Новости, 14.10.2023

Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал

Сейчас взаимный товарооборот РФ с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T09:39

2023-10-14T09:39

2023-10-14T11:18

индия

россия

экономика

в мире

валентина матвиенко

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

совет федерации рф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Сейчас взаимный товарооборот РФ с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень активно в последнее время развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история - вырос в пять раз. Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объём взаимного товарооборота. Потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.Говоря об отношениях России и Индии, Матвиенко отметила, что они развиваются по "нарастающей, поступательно – в самых разных сферах"."Мне кажется, роль парламентов наших стран должна быть более активной – в том числе в проведении в жизнь тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне между господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным и господином (премьер-министром Индии Нарендрой) Моди – содержательные, направленные на взаимовыгодное взаимоуважительное сотрудничество", - заявила политик.Матвиенко отметила, что в РФ была создана парламентская группа дружбы Федерального собрания и парламента Индии, но она ещё не начала работу, "надо вместе потрудиться, чтобы её запустить". Представитель Индии отметил, что страна сделает всё возможное для этого. "Наряду с этим мы могли бы в режиме видео-конференц-связи и других форматов наладить взаимодействие наших профильных комитетов. Это полезный обмен опытом", - заключила она.

https://ria.ru/20231012/sammit-1902166323.html

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индия, россия, экономика, в мире, валентина матвиенко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), совет федерации рф