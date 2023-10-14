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Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал - РИА Новости, 14.10.2023
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09:39 14.10.2023 (обновлено: 11:18 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/rf-1902717264.html
Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал
Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал - РИА Новости, 14.10.2023
Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал
Сейчас взаимный товарооборот РФ с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:39
2023-10-14T11:18
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экономика
в мире
валентина матвиенко
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Сейчас взаимный товарооборот РФ с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень активно в последнее время развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история - вырос в пять раз. Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объём взаимного товарооборота. Потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.Говоря об отношениях России и Индии, Матвиенко отметила, что они развиваются по "нарастающей, поступательно – в самых разных сферах"."Мне кажется, роль парламентов наших стран должна быть более активной – в том числе в проведении в жизнь тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне между господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным и господином (премьер-министром Индии Нарендрой) Моди – содержательные, направленные на взаимовыгодное взаимоуважительное сотрудничество", - заявила политик.Матвиенко отметила, что в РФ была создана парламентская группа дружбы Федерального собрания и парламента Индии, но она ещё не начала работу, "надо вместе потрудиться, чтобы её запустить". Представитель Индии отметил, что страна сделает всё возможное для этого. "Наряду с этим мы могли бы в режиме видео-конференц-связи и других форматов наладить взаимодействие наших профильных комитетов. Это полезный обмен опытом", - заключила она.
https://ria.ru/20231012/sammit-1902166323.html
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индия, россия, экономика, в мире, валентина матвиенко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), совет федерации рф
Индия, Россия, Экономика, В мире, Валентина Матвиенко, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о товарообороте с Индией и подчеркнула его потенциал

Матвиенко: товарооборот с Индией составляет порядка 50 млрд долларов в год

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Сейчас взаимный товарооборот РФ с Индией составляет порядка 50 миллиардов долларов в год, но потенциал гораздо больше, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очень активно в последнее время развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история - вырос в пять раз. Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объём взаимного товарооборота. Потенциал наших стран гораздо больше, надо продолжать активное взаимодействие в этой сфере", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.
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Говоря об отношениях России и Индии, Матвиенко отметила, что они развиваются по "нарастающей, поступательно – в самых разных сферах".
"Мне кажется, роль парламентов наших стран должна быть более активной – в том числе в проведении в жизнь тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне между господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным и господином (премьер-министром Индии Нарендрой) Моди – содержательные, направленные на взаимовыгодное взаимоуважительное сотрудничество", - заявила политик.
Матвиенко отметила, что в РФ была создана парламентская группа дружбы Федерального собрания и парламента Индии, но она ещё не начала работу, "надо вместе потрудиться, чтобы её запустить". Представитель Индии отметил, что страна сделает всё возможное для этого. "Наряду с этим мы могли бы в режиме видео-конференц-связи и других форматов наладить взаимодействие наших профильных комитетов. Это полезный обмен опытом", - заключила она.
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ИндияРоссияЭкономикаВ миреВалентина МатвиенкоВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Совет Федерации РФ
 
 
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