https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902691214.html

Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по заложникам в Газе

Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по заложникам в Газе - РИА Новости, 14.10.2023

Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по заложникам в Газе

Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, следует из текста, с которым... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T00:03

2023-10-14T00:03

2023-10-14T00:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 14 окт — РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, следует из текста, с которым удалось ознакомиться РИА Новости."СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня", — говорится в документе.Кроме того, согласно проекту, Совет безопасности строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма.СБ ООН призывает и к безопасному освобождению всех заложников.Помимо этого, в тексте есть призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/gaza-1902449204.html

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в мире, россия, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас