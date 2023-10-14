https://ria.ru/20231014/razgovor-1902826708.html

США не ответили на призыв повлиять на Израиль, заявил советник Аббаса

США не ответили на призыв повлиять на Израиль, заявил советник Аббаса - РИА Новости, 14.10.2023

США не ответили на призыв повлиять на Израиль, заявил советник Аббаса

США до сих пор не ответили на призывы президента Палестины Махмуда Аббаса повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T21:49

2023-10-14T21:49

2023-10-14T22:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902806168_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b86d47c6fef1e659b719c603466213c4.jpg

ТУНИС, 14 окт - РИА Новости, Рафаэль Даминов. США до сих пор не ответили на призывы президента Палестины Махмуда Аббаса повлиять на Израиль, чтобы прекратилась агрессия против сектора Газа, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.По словам аль-Хаббаша, Махмуд Аббас в ходе своих встреч в Аммане с королем Иордании Абдуллой II и госсекретарем США Энтони Блинкеным подчеркнул, что главной задачей на данном этапе является прекращение агрессии Израиля в секторе Газа. Помимо этого, отметил он, палестинский лидер отметил, что в Рамалле "хотят мирного, политического разрешения этого конфликта, а также окончательного завершения многолетней борьбы между палестинцами и израильтянами"."Откровенно говоря, до сих пор нет положительного ответа от американской стороны (на призывы Аббаса - ред.). Американская сторона несет самую большую ответственность за продолжение этой агрессии. Потому что она неограниченно поддерживает Израиль, всеми политическими и военными средствами. Она покрывает эту агрессию. Мы это хорошо понимаем и знаем, и несмотря на это мы не закрываем двери, держим их открытыми", - сказал советник Махмуда Аббаса.По его словам, президент Палестины "в ближайшее время проведет разговор (по телефону - ред.) с президентом США Байденом".Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году