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Диетолог назвала проблемы веганского рациона для детей - РИА Новости, 14.10.2023
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06:23 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/ratsion-1902706100.html
Диетолог назвала проблемы веганского рациона для детей
Диетолог назвала проблемы веганского рациона для детей - РИА Новости, 14.10.2023
Диетолог назвала проблемы веганского рациона для детей
Веганские рационы не в полной мере обеспечивают потребности ребенка в белке и важных микронутриентах, для роста тканей, формирования иммунной системы и развития РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:23
2023-10-14T06:23
общество
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Веганские рационы не в полной мере обеспечивают потребности ребенка в белке и важных микронутриентах, для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц детям следует употреблять мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, заявила РИА Новости профессор, врач-педиатр, диетолог, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова. Ранее региональный главк сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания в апреле. По версии следствия, обвиняемые исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи ребенку. Детский омбудсмен региона сообщила РИА Новости, что органы профилактики возьмут семью на контроль. "Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие)",- сказала Макарова. Она отметила, что правильное питание – основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка. Один из важных компонентов рациона, необходимый для роста тканей, формирования иммунной системы, развития мускулатуры, - это белок, пояснила специалист. Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками такие продукты, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, уточнила Макарова.
https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html
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общество, россия
Общество, Россия
Диетолог назвала проблемы веганского рациона для детей

Врач: веганский рацион не в полной мере обеспечивает потребности детей в белке

CC BY 2.0 / mosespreciado / Graden_Soy_BurgerВеганский бургер с авокадо и фруктами
Веганский бургер с авокадо и фруктами - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
CC BY 2.0 / mosespreciado / Graden_Soy_Burger
Веганский бургер с авокадо и фруктами. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Веганские рационы не в полной мере обеспечивают потребности ребенка в белке и важных микронутриентах, для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц детям следует употреблять мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, заявила РИА Новости профессор, врач-педиатр, диетолог, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.
Ранее региональный главк сообщил, что супруги из Красноярска попали под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания в апреле. По версии следствия, обвиняемые исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, родители полностью отказались от медицинской помощи ребенку. Детский омбудсмен региона сообщила РИА Новости, что органы профилактики возьмут семью на контроль.
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"Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие)",- сказала Макарова.
Она отметила, что правильное питание – основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка.
Один из важных компонентов рациона, необходимый для роста тканей, формирования иммунной системы, развития мускулатуры, - это белок, пояснила специалист. Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками такие продукты, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, уточнила Макарова.
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