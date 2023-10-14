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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 14.10.2023
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10:29 14.10.2023 (обновлено: 10:42 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/putin-1902723956.html
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 14.10.2023
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:29
2023-10-14T10:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20)."В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", - сказала Матвиенко журналистам.Спикер Совфеда также сообщила, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина."Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений", - резюмировала она.
https://ria.ru/20231014/rf-1902717264.html
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Индия, В мире, Политика, Валентина Матвиенко, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко

Матвиенко: Моди был бы рад видеть Путина в Индии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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"В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", - сказала Матвиенко журналистам.
Спикер Совфеда также сообщила, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина.
"Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений", - резюмировала она.
редседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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