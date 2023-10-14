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Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 14.10.2023
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:29
2023-10-14T10:29
2023-10-14T10:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20)."В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", - сказала Матвиенко журналистам.Спикер Совфеда также сообщила, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина."Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений", - резюмировала она.
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индия, в мире, политика, валентина матвиенко, россия, нарендра моди, владимир путин, совет федерации рф, большая двадцатка
Индия, В мире, Политика, Валентина Матвиенко, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Матвиенко: Моди был бы рад видеть Путина в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости.
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20
).
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"В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", - сказала Матвиенко журналистам.
Спикер Совфеда также сообщила, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина.
"Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений", - резюмировала она.
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