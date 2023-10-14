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Байден в разговоре с Аббасом предложил гумпомощь жителям Газы

Байден в разговоре с Аббасом предложил гумпомощь жителям Газы - РИА Новости, 14.10.2023

Байден в разговоре с Аббасом предложил гумпомощь жителям Газы

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом предложил поддержку Вашингтона в доставке гуманитарной помощи жителям Газы, заявили в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:45

2023-10-14T23:45

2023-10-14T23:58

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

россия

джо байден

махмуд аббас

хамас

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом предложил поддержку Вашингтона в доставке гуманитарной помощи жителям Газы, заявили в Белом доме."Президент Аббас проинформировал президента Байдена о своей работе в регионе и усилиях по доставки остро необходимой гуманитарной помощи жителям Палестины, особенно в Газу. Президент Байден предложил президенту Аббасу свою полную поддержку в этих важных и продолжающихся усилиях", - указано в сообщении.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, россия, джо байден, махмуд аббас, хамас, оон, владимир путин