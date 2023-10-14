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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 14.10.2023
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17:43 14.10.2023 (обновлено: 17:56 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/peterburg-1902793081.html
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 14.10.2023
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:43
2023-10-14T17:56
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
большой порт санкт-петербург
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. Отмечается, что синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров. "По распоряжению ЦУКС МЧС задействованы затворы Комплекса защитных сооружений. Положение "Закрыто" затворы КЗС заняли в 17.00 по мск 14 октября. Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - говорится в сообщении. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20231014/most-1902777300.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, нева (река), ленинград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой порт санкт-петербург, россия, общество
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Большой порт Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

КЗС: в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

© Фото : Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"/Telegram Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"/Telegram
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли в субботу для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
Отмечается, что синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". В Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров.
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"По распоряжению ЦУКС МЧС задействованы затворы Комплекса защитных сооружений. Положение "Закрыто" затворы КЗС заняли в 17.00 по мск 14 октября. Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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Санкт-ПетербургНева (река)ЛенинградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Большой порт Санкт-ПетербургРоссияОбщество
 
 
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