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Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 14.10.2023 (обновлено: 16:22 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/osetiya-1902775668.html
Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев
Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 14.10.2023
Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев
Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:00
2023-10-14T16:22
специальная военная операция на украине
россия
южная осетия
украина
алан гаглоев
совет федерации рф
ольга ковитиди
политика
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ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев. "Мы поддерживаем все решения руководства России и нацелены на развитие и укрепление интеграционных связей с нашим союзником и партнером. Надеюсь, вместе у нас многое получится", – сказал он в субботу на встрече с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания РФ. По словам Гаглоева, Южная Осетия настроена на развитие двусторонних отношений с Россией. Президент также поблагодарил гостей за внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции. "Мы вместе обязаны делать все возможное для ребят, которые участвуют в специальной военной операции, их семей, детей. Это наша общая задача. Мы, со своей стороны, тоже нацелены на то, чтобы улучшать их условия. Уверен, что с помощью коллег из России сможем это сделать", - сказал глава республики. Ранее на заседании комиссии по сотрудничеству Совфеда РФ и парламента Южной Осетии российский сенатор Ольга Ковитиди заявила о необходимости заключить межправительственное соглашение, которое определит параметры помощи гражданам республики, участвующим в специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html
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россия, южная осетия, украина, алан гаглоев, совет федерации рф, ольга ковитиди, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Южная Осетия, Украина, Алан Гаглоев, Совет Федерации РФ, Ольга Ковитиди, Политика
Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев

Гаглоев: Южная Осетия поддерживает все решения руководства РФ, укрепляя связи

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев.
"Мы поддерживаем все решения руководства России и нацелены на развитие и укрепление интеграционных связей с нашим союзником и партнером. Надеюсь, вместе у нас многое получится", – сказал он в субботу на встрече с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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По словам Гаглоева, Южная Осетия настроена на развитие двусторонних отношений с Россией. Президент также поблагодарил гостей за внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции.
"Мы вместе обязаны делать все возможное для ребят, которые участвуют в специальной военной операции, их семей, детей. Это наша общая задача. Мы, со своей стороны, тоже нацелены на то, чтобы улучшать их условия. Уверен, что с помощью коллег из России сможем это сделать", - сказал глава республики.
Ранее на заседании комиссии по сотрудничеству Совфеда РФ и парламента Южной Осетии российский сенатор Ольга Ковитиди заявила о необходимости заключить межправительственное соглашение, которое определит параметры помощи гражданам республики, участвующим в специальной военной операции на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮжная ОсетияУкраинаАлан ГаглоевСовет Федерации РФОльга КовитидиПолитика
 
 
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