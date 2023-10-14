https://ria.ru/20231014/osetiya-1902775668.html

Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев

Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев - РИА Новости, 14.10.2023

Южная Осетия поддерживает все решения руководства России, заявил Гаглоев

Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:00

2023-10-14T16:00

2023-10-14T16:22

специальная военная операция на украине

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южная осетия

украина

алан гаглоев

совет федерации рф

ольга ковитиди

политика

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ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Южная Осетия поддерживает все решения руководства России и нацелена на развитие и укрепление интеграционных связей, заявил президент республики Алан Гаглоев. "Мы поддерживаем все решения руководства России и нацелены на развитие и укрепление интеграционных связей с нашим союзником и партнером. Надеюсь, вместе у нас многое получится", – сказал он в субботу на встрече с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания РФ. По словам Гаглоева, Южная Осетия настроена на развитие двусторонних отношений с Россией. Президент также поблагодарил гостей за внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции. "Мы вместе обязаны делать все возможное для ребят, которые участвуют в специальной военной операции, их семей, детей. Это наша общая задача. Мы, со своей стороны, тоже нацелены на то, чтобы улучшать их условия. Уверен, что с помощью коллег из России сможем это сделать", - сказал глава республики. Ранее на заседании комиссии по сотрудничеству Совфеда РФ и парламента Южной Осетии российский сенатор Ольга Ковитиди заявила о необходимости заключить межправительственное соглашение, которое определит параметры помощи гражданам республики, участвующим в специальной военной операции на Украине.

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россия, южная осетия, украина, алан гаглоев, совет федерации рф, ольга ковитиди, политика